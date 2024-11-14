SANA: не менее 15 человек погибли при израильской атаке на Дамаск

Фото: ТАСС/АР/Omar Sanadiki

Как минимум 15 человек стали жертвами атаки Израиля на западный район Дамаска, среди которых есть женщины и дети. Об этом пишет SANA со ссылкой на представителя командования Вооруженных сил Сирии.

"Израильский противник совершил в 15:20 по местному времени (16:20 по Москве. – Прим. ред.) агрессивное нападение со стороны оккупированных Голанских высот", – уточнил собеседник агентства.

В результате израильского удара 16 мирных жителей числятся пострадавшими. Ракеты были направлены на жилые дома на проспекте Меззе и в районе Кудсая.

Ранее Израиль атаковал оружейные склады и штаб-квартиру элитного спецподразделения "Радван" в составе движения "Хезболла" на западе Сирии. Как пояснили военные Израиля, в последние месяцы они наносят удары с целью пресечь контрабанду иранского оружия через сирийскую территорию в Ливан.

До этого от ударов Израиля по провинции Баальбек-Хермель на востоке Ливана погибли 52 человека, еще 72 человека получили ранения.

