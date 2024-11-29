Нетаньяху заявил о готовности Израиля к войне в Ливане при срыве прекращения огня

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Израиль готов к тому, чтобы начать полномасштабную войну в Ливане в случае, если установленный режим прекращения огня будет сорван движением "Хезболла". Об этом заявил премьер страны Биньямин Нетаньяху, передает РИА Новости.

"Мы воспользуемся прекращением огня. Я не говорил об окончании войны, а лишь о прекращении огня. Оно может быть коротким, мы применяем силу", – заявил он.

Нетаньяху подчеркнул, что уже отдал приказ Армии обороны Израиля о начале полномасштабной войны в случае серьезного нарушения этой схемы прекращения огня. Кроме того, он заявил, что нынешнее прекращение огня будет использовано в том числе для перевооружения и обновления сил.

Ранее военно-политический кабинет Израиля утвердил соглашение о прекращении огня с Ливаном. Соглашение вступило в силу 27 ноября.

Президент США Джо Байден уточнял, что перемирие было достигнуто по предложению американцев. Он отметил, что договоренности между Израилем и шиитским движением "Хезболла" предусматривают восстановление контроля силами Ливана над своей территорией в течение 60 дней.

При этом инфраструктура "Хезболлы" на юге Ливана не будет восстановлена, а движение также должно отвести свои отряды на расстояние 30 километров от израильской границы за реку Литани.

Байден подчеркнул, что если кто-либо нарушит условия сделки, то у Израиля сохраняется право на самооборону в рамках международного права.

