Нетаньяху заявил, что Израиль намерен сохранять контроль над Голанскими высотами

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Израильские силы будут сохранять контроль за рядом районов Голанских высот, в том числе за сирийской стороной массива Хермон, пока Тель-Авив не получит гарантий безопасности. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на оперативном совещании с военным руководством страны.

По словам политика, он уже был на этих вершинах 53 года назад. Тогда он был в составе одного из подразделений израильской армии.

Нетаньяху заявил, что значение Голан для безопасности еврейского государства стало еще более важным за последние годы и особенно в последние недели на фоне событий в Сирии.

"Мы примем наилучшее решение, которое гарантирует нашу безопасность", – приводит ТАСС слова Нетаньяху.

Оппозиция и боевики захватили Дамаск 8 декабря, а бывший президент государства Башар Асад покинул страну, отдав власть оппозиционерам. Главой временного правительства стал Мухаммед Аль-Башир.

Новые власти Сирии заявили, что не планируют вступать в конфликт с Израилем. Вместе с тем министры иностранных дел восьми арабских стран осудили вторжение Израиля и призвали Тель-Авив вывести свои войска из сирийской части Голанских высот и других территорий.

Нетаньяху ответил, что Израиль, в свою очередь, не стремится к конфликту с Сирией и будет выстраивать свою политику в отношении Дамаска, учитывая текущую ситуацию.