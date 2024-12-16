Опубликованы кадры мощного удара Израиля по Сирии

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В Сети появились кадры мощного удара Израиля по Сирии.

По информации ТАСС, израильская армия атаковала сирийские системы противовоздушной обороны в провинции Тартус. Мощность удара можно было сравнить с землетрясением.

"Ударили в районе Тартуса, это цементный завод, там стояли сирийские ПВО. Было что-то мощное, даже программы на телефонах зафиксировали землетрясение", – сказал источник агентства.

Ранее премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не стремится к конфликту с Сирией и будет выстраивать свою политику в отношении Дамаска, учитывая текущую ситуацию. Кроме того, власти еврейского государства рассказывали, что Израиль не будет вмешиваться во внутренние дела Сирии, но ответит в случае враждебных действий новых властей.

Оппозиция и боевики захватили Дамаск 8 декабря, а бывший президент государства Башар Асад покинул страну, отдав власть оппозиционерам. Главой временного правительства стал Мухаммед Аль-Башир.