Премьер Ливана Салам: эскалация на границе с Израилем может привести к новой войне

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Эскалация на ливано-израильской границе может привести к новой войне. Об этом заявил премьер-министр Ливана Насаф Салам, передает РИА Новости.

Политик подчеркнул важность принятия необходимых мер безопасности с учетом того, что государство обладает правом решать вопросы с началом конфликта или его прекращением.

В заявлении пресс-службы правительства страны указывается, что Салам связался с представителем генсека ООН в Ливане Яниной Пласхарт и призвал организацию усилить международное давление на Израиль с целью полного вывода войск с оккупированных ливанских территорий в рамках резолюции 1 701 СБ ООН и договоренной о прекращении огня, достигнутых в ноябре 2024 года.

Ранее пресс-секретарь израильской армии Авихай Адраи сказал, что ПВО страны перехватили три ракеты, выпущенные из Ливана в направлении еврейского государства. С его слов, Израиль не допустит повторных обстрелов из Ливана по израильским поселениям в Галилее.

При этом, как сообщал РИА Новости военно-полевой источник, израильские военные обстреляли окрестности поселения Яхмар-эш-Шакиф в управе Набатия на юге Ливана в ответ на пуск ракет с ливанской территории.

Между тем истребители Израиля нанесли удар по районе города Сайда на юге Ливана. Целью атаки было устранение главы местного отделения радикального палестинского движения ХАМАС Мухаммеда Шахина. В результате удара он был ликвидирован.

Израиль возобновил боевые действия в секторе Газа 18 марта. По данным СМИ, это произошло после того, как группировка отвергла план США по продлению перемирия.