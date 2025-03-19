Хуситы заявили о первой с января атаке по Израилю

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Шиитское военно-политическое движение Ансар Алла (хуситы), контролирующее север Йемена, заявило о первом с января этого года обстреле территории Израиля в ответ на возобновление военных действий в секторе Газа. Об этом заявил военный представитель хуситов Яхья Сариа, передает РИА Новости.

"Наши вооруженные силы нанесли удар по авиабазе Неватим израильского врага гиперзвуковой ракетой Палестина-2. Операция достигла своей цели", – заявил Сарна.

Он также сообщил, что хуситы намереваются "расширить масштабы своих целей в Израиле" в ближайшее время, если боевые действия в секторе Газа не завершатся.

Хуситы приостановили атаки на израильскую территорию в январе этого года после того, как прекращение огня между Израилем и ХАМАС в секторе Газа вступило в силу.

В ночь на 18 марта армия Израиля возобновила военные операции против ХАМАС в секторе Газа. Согласно данным СМИ, поводом стал отказ ХАМАС от предложения США по продлению перемирия.

В результате авиаударов Израиля по Газе погибли 412 человек, еще более 500 пострадали, сообщили в Минздраве анклава.

В ответ на атаку в ХАМАС заявили, что движение не собирается идти на компромисс с Израилем. Там подчеркнули, что "до последнего момента" придерживались соглашения о прекращении огня в секторе Газа и не планировали нападений на израильских военных.

