Al Masirah: хуситы ударили по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве

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Сторонники мятежного йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы) ударили по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве. Об этом заявил представитель сформированных повстанцами вооруженных сил Яхья Сариа.

"Ракетные войска вооруженных сил <...> нанесли удар по аэропорту Бен-Гурион в оккупированном районе Яффо (Тель-Авив. – Прим. ред.) с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты типа "Палестина-2", – сказал Сариа в эфире телеканала Al Masirah.

Ранее боевые самолеты ВВС США нанесли три удара по международному аэропорту в городе Ходейда в Йемене. По данным местных СМИ, командующий военно-морскими силами йеменского движения хуситов Мансур ас-Саади получил ранения в результате ударов США.

Количество погибших в результате ударов армии США по территории Йемена достигло 53 человек. Хуситы, в свою очередь, заявили, что американские военные наносят авиаудары по гражданской инфраструктуре, а не по военным объектам.