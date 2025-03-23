Al Masirah: США нанесли удары по аэропорту йеменского города Ходейда

00:58Политика
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Боевые самолеты ВВС США нанесли три удара по международному аэропорту в городе Ходейда в Йемене. Об этом сообщает йеменский телеканал Al Masirah.
"Американский агрессор нанес три авиаудара по международному аэропорту Ходейды", – передает телеканал.
По данным местных СМИ, командующий военно-морскими силами йеменского движения хуситов Мансур ас-Саади получил ранения в результате ударов США.
Согласно информации собеседников канала, Штаты нанесли удары по морской базе хуситов в Ходейде на побережье Красного моря. В результате обстрела ранения получили ас-Саади и еще семь боевиков.
Президент США Дональд Трамп 15 марта приказал военным начать боевые действия против хуситов, чтобы прекратить их "мощную кампанию" пиратства, насилия и терроризма против американских и других кораблей, самолетов и БПЛА.
Количество погибших в результате ударов армии США по территории Йемена достигло 53 человек. Хуситы, в свою очередь, заявили, что американские военные наносят авиаудары по гражданской инфраструктуре, а не по военным объектам.