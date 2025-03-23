Al Masirah: США нанесли удары по аэропорту йеменского города Ходейда

Фото: 123RF/evrenkalinbacak

Боевые самолеты ВВС США нанесли три удара по международному аэропорту в городе Ходейда в Йемене. Об этом сообщает йеменский телеканал Al Masirah.

"Американский агрессор нанес три авиаудара по международному аэропорту Ходейды", – передает телеканал.

По данным местных СМИ, командующий военно-морскими силами йеменского движения хуситов Мансур ас-Саади получил ранения в результате ударов США.

Согласно информации собеседников канала, Штаты нанесли удары по морской базе хуситов в Ходейде на побережье Красного моря. В результате обстрела ранения получили ас-Саади и еще семь боевиков.

Президент США Дональд Трамп 15 марта приказал военным начать боевые действия против хуситов, чтобы прекратить их "мощную кампанию" пиратства, насилия и терроризма против американских и других кораблей, самолетов и БПЛА.

Количество погибших в результате ударов армии США по территории Йемена достигло 53 человек. Хуситы, в свою очередь, заявили, что американские военные наносят авиаудары по гражданской инфраструктуре, а не по военным объектам.

