Каллас заявила, что Израиль перешел границы допустимого в Газе

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Глава евродипломатии Кая Каллас сообщила в интервью изданию Repubblica, что Израиль перешел все границы допустимого из-за последних событий, которые произошли в секторе Газа.

"Гибель людей, которую мы там видим, ужасает", – объяснила она, уточнив при этом, что израильская сторона имеет право на самооборону.

Каллас заявила, что Евросоюз (ЕС) пытается оказать поддержку жителям Палестины. Однако глава евродипломатии считает, что безопасность Израиля не может быть обеспечена без соблюдения прав палестинцев.

В ночь на 18 марта СМИ сообщили, что Израиль возобновляет военные операции против ХАМАС в Газе. Причиной стало отклонение палестинским движением предложения Штатов о продлении перемирия.

В результате авиаударов израильских ВВС погибли не менее 200 палестинцев, среди которых есть дети. В ХАМАС сообщили, что всю ответственность за нарушение прекращения огня несет Израиль.

После этого глава Минобороны Израиля Исраэль Кац заявил, что собирается расширить боевые действия на все районы сектора Газа. На этом фоне министр призвал мирных жителей Газы "восстать и изгнать ХАМАС", чтобы находящихся в плену у палестинского движения израильтяне были освобождены.

