Израиль готовится мобилизовать десятки тысяч резервистов для расширения операции в Газе

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) готовится мобилизовать десятки тысяч резервистов для расширения наземной операции в секторе Газа, сообщила гостелерадиокомпания Kan.

Согласно заявлению, приказы о мобилизации будут отправлены в течение следующих 48 часов. План ЦАХАЛ включает захват новых территорий в Газе и эвакуацию населения палестинского анклава.

Ранее об этом же рассказывал глава Минобороны страны Исраэль Кац, обращаясь к палестинцам. Он уточнял, что действия армии охватят большинство районов сектора Газа, поэтому необходимо эвакуироваться из зон боевых действий.

Кац также призывал мирных жителей сектора Газа "восстать и изгнать ХАМАС", чтобы находящихся в плену у палестинского движения израильтяне были освобождены.

