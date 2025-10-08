МВФ: глобальный госдолг к 2029 году превысит объем всей мировой экономики

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Soeren Stache

Сумма глобального государственного долга к 2029 году превысит объем всей мировой экономики. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, сообщает РИА Новости.

Глава МВФ объяснила, что рост объема заимствований связан с увеличением госдолга в развитых экономиках и развивающихся странах с рыночной экономикой.

По словам Георгиевой, рост долга влечет за собой увеличение процентных платежей, довлеет на стоимость заимствований, ограничивает другие расходы и способность правительств смягчать шоковые ситуации.

Ранее стало известно, что государственный долг США впервые в истории превысил отметку в 37 триллионов долларов. Глава МИД РФ Сергей Лавров констатировал, что госдолг США вышел из-под контроля, а доверие к американскому доллару на международной арене падает. Об этом министр иностранных дел РФ говорил на сессии саммита БРИКС.

