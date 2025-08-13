Форма поиска по сайту

Госдолг США впервые превысил 37 трлн долларов

Фото: 123RF/photovs

Государственный долг Соединенных Штатов впервые в истории превысил отметку в 37 триллионов долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на американский Минфин.

По данным министерства, 11 августа госдолг страны составил около 37 триллионов и 4,8 миллиарда долларов. При этом на момент публикации этот показатель прибавил еще более 200 миллиардов долларов.

Рост государственного долга США вышел из-под контроля, а доверие к американскому доллару на международной арене падает, заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров. Дипломат подчеркнул, что многочисленные недостатки мировой торгово-финансовой системы были выявлены еще во времена пандемии коронавируса.

В Крыму предложили американским властям продать России Аляску "по рыночной цене", а на вырученные деньги сократить государственный долг.

