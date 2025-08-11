CNBC: Трамп отложил на 90 дней повышение пошлин на импорт из Китая

Фото: ТАСС/AP/Frank Franklin II

Американский президент Дональд Трамп подписал указ, которым отложил введение новых повышенных пошлин на китайский импорт на 90 дней. Об этом сообщает телеканал CNBC, ссылаясь на представителя Белого дома.

Со слов инсайдера, указ был подписан всего за несколько часов до истечения предыдущего периода отсрочки, введенного ранее президентом.

Трамп объявил о торговых пошлинах в отношении Китая в апреле 2025 года. Максимальный тариф составил 145%, а ответный, введенный КНР, – 125%.

Спустя время на переговорах в Женеве Китай и США договорились о приостановке действия таможенного тарифа. Стороны также решили создать механизм для дальнейших торговых переговоров.

В начале лета Трамп провел телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. Глава США охарактеризовал диалог как "очень хороший" и "позитивный для обеих сторон". На повестке стоял вопрос торговли, в том числе реализация нового соглашения.

На фоне этого Трамп предложил сократить торговый дефицит, отметив, что Китай обеспокоен нехваткой соевых бобов. Лидер США выразил надежду на увеличение заказов на эту продукцию со стороны КНР.