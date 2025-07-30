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Глава крымского парламента Владимир Константинов в разговоре с РИА Новости предложил США продать России Аляску "по рыночной цене", а на вырученные деньги сократить госдолг.

"Когда-то продали за бесценок. Купим по рыночной цене. Это неважный бизнес, но Аляска была открыта, исследована и освоена нашими предками", – отметил Константинов.

Он также подчеркнул, что США не имеют отношения к Командорским островам. С предложением их купить ранее выступил подполковник Джеффри Фриц, который служит в Эстонии в составе командования обеспечения безопасности американских сухопутных войск.

Приобрести архипелаг он предложил за 15 миллиардов долларов. По мнению Фрица, это поможет контролировать деятельность китайских подводных лодок.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление, подчеркнув, что продажа Родины является одним из самых страшных преступлений по закону и "совести". Она также предложила Фрицу погасить часть госдолга США, если у подполковника "есть такие деньги".

