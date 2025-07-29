Депутат Миронов пригрозил США выкупом Аляски за желание приобрести Командорские острова

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Россия могла бы рассмотреть возможность выкупа Аляски за желание Соединенных Штатов Америки приобрести Командорские острова. Об этом в беседе с ТАСС заявил председатель партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов.

Депутат ответил на инициативу подполковника Сухопутных сил США Джеффри Фрица, который заявил о покупке островов у РФ для дальнейшего отслеживания действий КНР в Арктическом регионе.

"Я думаю, что перебьются. Жизнь все расставит по своим местам", – прокомментировал Миронов.

По его словам, американцы не учитывают переживания и мысли людей, которые живут на этих территориях. Миронов напомнил, что американский лидер Дональд Трамп является бизнесменом, который "привык покупать, продавать выгодно".

В свою очередь, официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала преступлением идею о продаже Штатами Командорских островов. Дипломат заявила, что если у Фрица есть 15 миллиардов долларов на покупку островов, он может сделать Америку "снова великой" и в какой-то части погасить часть госдолга США.

