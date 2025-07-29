Захарова назвала преступлением идею о продаже США Командорских островов

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с РИА Новости отреагировала на информацию о предложении США купить у России Командорские острова.

С такой инициативой выступил подполковник Джеффри Фриц, который служит в Эстонии в составе командования обеспечения безопасности американских сухопутных войск. Он предложил Вашингтону приобрести у России острова за 15 миллиардов долларов.

Как сообщает aif.ru со ссылкой на комментарий подполковника для статьи в Breaking Defense, покупка архипелага необходима для того, чтобы контролировать деятельность китайских подводных лодок. Фриц уточнил, что острова находятся там, где корабли КНР могут потенциально проплывать маршрут от военно-морской базы Цзянгэчжуан до Арктики.

При этом он не раскрыл, почему Вашингтон должен отдать за архипелаг именно такую сумму. Подполковник добавил, что США стоит купить у России не только острова, но и исключительную экономическую зону вокруг них, а также природные ресурсы района и инфраструктуру.

Фриц подчеркнул, что после такой сделки исключительная экономическая зона США увеличится на 3,8%. Он также предположил, что острова могли бы войти в состав штата Аляска или стать отдельной территорией Штатов.

Однако Захарова заявила, что это предложение даже не стоит комментировать, поскольку продажа Родины в России является одним из самых страшных преступлений по закону и "совести".

"Но если у Фрица есть такие деньги, он может сделать Америку снова великой и хотя бы в какой-то части погасить часть госдолга США", – заключила официальный представитель МИД РФ.

Командорские острова расположены в юго-западной части Берингова моря и относятся к территории Камчатского края.

Ранее СМИ сообщили, что дефолт США по государственному долгу может наступить в период с середины июля до начала октября. При этом ожидается, что налоговые сборы в Штатах в целом будут соответствовать прогнозам.

Кроме того, на ситуацию могут повлиять начало сезона ураганов в июне, состояние экономики, поступления от новых импортных пошлин, а также корректировки сроков госрасходов конгрессом и департаментом эффективности госуправления (DOGE).

