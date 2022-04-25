Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В понедельник, 25 апреля, в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода и дожди. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

"При облачной погоде с прояснениями местами ожидается небольшой дождь. Максимальная температура воздуха в Москве составит +14...+16 градусов, по области – +11...+16 градусов. Ветер юго-восточный 5–10 метров в секунду, местами порывы 12–14 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 744 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха – около 40%", – говорится в сообщении.

Отмечается, что прогнозируются слабые колебания атмосферного давления на пониженном фоне, содержание кислорода в воздухе в пределах нормы, небольшое снижение может отмечаться лишь в дневные часы.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил жителей Центральной России о снеге и заморозках. Он отметил, что в среду температура воздуха днем составит от +8 до +13 градусов. В ночь на четверг ожидается до 2 градусов мороза. Днем 28 апреля столбики термометров в дневные часы не поднимутся выше +2...+7 градусов.

