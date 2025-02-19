В Испании задержали членов "русской мафии", причастных к отмыванию денег

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Сотрудники Национальной полиции Испании и Европейского полицейского агентства (Европол) в ходе совместной операции ликвидировали сеть "русской мафии", которая, предположительно, занималась отмыванием денег. Об этом говорится в пресс-релизе правоохранительных органов королевства.

Правоохранители задержали 14 человек, оказывающих услуги албанским, сербским, армянским, китайским, украинским, колумбийским преступным организациям по легализации незаконно полученных доходов денег на сумму в несколько миллионов евро в месяц.

Члены группы находились в офисах и штаб-квартирах в разных городах Испании. При этом каждым управлял "кассир", который ежедневно осуществлял выдачу и получение наличных, иногда на сумму около 300 тысяч евро, говорится в пресс-релизе.

Причем у каждого "кассира" был надежный сейф и кассовый аппарат большой емкости, хранящийся в звукоизолированном шкафу, чтобы избежать характерного шума, который он издает при подсчете купюр.

Несмотря на то что в коммюнике полиции речь идет о "русской мафии", среди задержанных оказались лишь двое граждан России. Вместе с ними были пойманы граждане Албании, Армении, Китая, Колумбии, Украины и Франции.

Правоохранители также указали, что расследование началось еще в 2023 году. Выяснилось, что клиентами группировки были участники крупных преступных сообществ, действующих на территории Испании. В ходе обысков сотрудники полиции изъяли более миллиона евро.

Ранее суд в США вынес приговор гражданам Украины Олегу Олийнику и Александру Юрчуку за уклонение от налогов и отмывание денег. Согласно материалам суда, с 2008 по 2021 год они создали в штате Флорида сеть компаний по подбору персонала. Однако предоставляемые этой сетью сотрудники не имели разрешения на работу в стране.

Из-за действий злоумышленников потери бюджета составили около 25 миллионов долларов. В результате их приговорили к 15 годам тюремного заключения. Кроме того, они должны будут выплатить 10,9 миллиона долларов в качестве компенсации.

