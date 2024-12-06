RMF24: в Варшаве задержан россиянин по обвинению в финансовых махинациях

Фото: depositphotos/doomu

Сотрудники польского Центрального бюро расследований (ЦБР) задержали в Варшаве россиянина Дмитрия В., который обвиняется в финансовых махинациях. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на радиостанцию RMF24.

По словам представителя ЦБР Кшиштофа Вжещньовского, мужчина подозревается в многочисленных мошенничествах, денежных переводах и отмывании денег в связи с управлением одной из крупнейших криптовалютных бирж в мире.

Задержанный россиянин – бывший глава российской криптовалютной биржи, с которой пропали 450 миллионов долларов, уточнила радиостанция. При этом, по данным СМИ, мужчина разыскивается в США.

Журналисты утверждают, что россиянина уже задерживали в Польше три года назад, а также в Хорватии и Италии. Однако Дмитрий "каждый раз возвращался в Россию", говорится в материале.

Ранее индивидуальные предприниматели Виктор Якубов и Эмиль Гурбанов, а также студент МГИМО Илья Сафонов признаны виновными по делу о хищении свыше 200 миллионов рублей из средств программы "Пушкинская карта". Якубову назначено наказание в виде шести лет колонии, Гурбанову – четырех лет, Сафонову – пяти лет.

По информации следователей, в 2022 году мужчины с помощью поддельных электронных банковских "Пушкинских карт" похитили больше 200 миллионов рублей, организовывая массовые продажи билетов без цели проведения соответствующих культурных мероприятий. Следствие установило, что осужденные обманули сотрудников банка и министерства культуры России.