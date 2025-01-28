Суд в США приговорил двух украинцев к 15 годам тюрьмы за отмывание денег

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Суд в США вынес приговор гражданам Украину Олегу Олийнику и Александру Юрчуку за уклонение от налогов и отмывание денег. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минюст США.

Обвиняемые были экстрадированы в США из Таиланда в сентябре прошлого года. Согласно материалам суда, с 2008 по 2021 год они создали в штате Флорила сеть компаний по подбору персонала. Однако предоставляемые этой сетью сотрудники не имели разрешения на работу в стране. Из-за действий злоумышленников потери бюджета составили около 25 миллионов долларов.

Суд приговорил Олийника и Юрчука к 15 годам тюремного заключения. Кроме того, они должны будут выплатить 10,9 миллиона долларов в качестве компенсации. У них также конфискуют собственность на общую сумму в 11 миллионов долларов.

Ранее Южный окружной военный суд приговорил к 16 годам украинца Максима Воробьева за подрыв трех локомотивов на территории Мелитопольского депо в Запорожской области и участие в террористической организации.

Правоохранители выяснили, что в 2023 году мужчина вступил в террористическое сообщество, выразив готовность участвовать в подготовке и совершении соответствующих актов на территории Запорожской области. После этого он завербовал своего знакомого вступить в ту же организацию. Далее оба, используя полученные через тайниковые закладки самодельные взрывные устройства и их компоненты, в период с апреля по июнь 2023 года произвели подрыв локомотивов.