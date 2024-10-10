В Португалии задержан россиянин Андрюнин по обвинению в отмывании денег

Фото: depositphotos/belchonock

Власти Португалии арестовали руководителя криптовалютной компании-маркетмейкера Gotbit россиянина Алексея Андрюнина. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление Минюста США.

Задержанного обвиняют в отмывании денег, мошенничестве с использованием электронных средств и сговоре для совершения рыночных манипуляций.

Андрюнина задержали 8 октября. В данный момент он ожидает экстрадиции в США, добавили в американском ведомстве.

В сентябре суд присяжных в США признал четверых граждан виновными в якобы шпионаже в пользу России. По данным следствия, все они якобы связаны с главой Российского антиглобалистского движения Александром Ионовым, которого обвинили в заговоре с целью вовлечь американцев в действия в качестве незаконных агентов России.

Как считает американский Минюст, Ионов якобы в координации с ФСБ организовал многолетнюю иностранную кампанию с использованием местных политических групп. По информации ведомства, Ионов якобы вербовал членов политических групп США.