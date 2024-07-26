Теплые и дождливые выходные ожидаются в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Предстоящие выходные, 27 и 28 июля, в Москве будут теплыми, но возможны грозовые дожди, сообщил ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По его словам, температура поднимется до 26–28 градусов. Вероятность дождей есть в воскресенье, при этом они будут кратковременными.

В пятницу, 26 июля, в Москве и Подмосковье ожидается переменная облачность, без осадков. Максимальная температура воздуха составит в столице 24–26 градусов, в области – 22–27 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что резкое похолодание придет в столицу в последние дни июля. По его словам, с понедельника, 29 июля, температура резко понизится, и во вторник – среду может составить до 17–22 градусов, что ниже нормы на 2–3 градуса.

Он также уточнил, что в начале следующего месяца температура начнет постепенно расти, однако показатели все равно будут ниже установленной нормы.

