Совфед одобрил закон о запрете судьям и членам их семьи иметь счета за рубежом

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Совет Федерации одобрил законы, согласно которым судьи могут лишиться своей должности в случае утраты гражданства РФ или приобретения иного. Об этом сообщает РИА Новости.

Изменения в законодательство были подготовлены для соответствия принятым поправкам в Конституцию РФ. Согласно подготовленным законам, полномочия председателя Конституционного суда, его заместителя и судей КС, председателя Верховного суда, его заместителей и других судей могут быть прекращены Советом Федерации по представлению президента в случае совершения ими поступка, порочащего честь и достоинство судьи.

Аналогичная мера предусмотрена для председателей, заместителей председателей и судей кассационных судов общей юрисдикции, апелляционных судов общей юрисдикции, военного кассационного суда, военного апелляционного суда, арбитражных судов округов, арбитражных апелляционных судов и суда по интеллектуальным правам.

Основанием для снятия с должности могут стать и нарушения антикоррупционного законодательства. Согласно новому законодательству, лишиться поста судьи могут в случае прекращения гражданства РФ, приобретения иного гражданства, а также нарушения судьей, его супругом или супругой и несовершеннолетними детьми запрета открывать и иметь счета и вклады за рубежом.

Еще одна норма касается работы конституционных (уставных) судов субъектов РФ. Они будут упразднены до 1 января 2023 года. Новые дела не будут поступать в производство с момента вступления новых законов в силу, а решения по уже рассматриваемым делам должны быть вынесены не позднее обозначенного срока.

Законы поступят на подпись к президенту РФ.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков оценил вероятность очной встречи Путина с судьями Конституционного суда. Данное мероприятие проводится ежегодно ко Дню Конституции России, 12 декабря. В нынешних условиях она может состояться по видеосвязи или же в формате личной беседы президента с председателем КС Валерием Зорькиным.

