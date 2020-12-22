Путин подписал закон о гарантиях неприкосновенности экс-президентов

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Владимир Путин подписал закон, усиливающий гарантии неприкосновенности для бывших президентов страны. Документ размещен на портале правовой информации.

Согласно закону, меняется порядок лишения неприкосновенности бывшего главы государства.

Теперь для этого нижняя палата парламента должна выдвинуть обвинения в госизмене или совершении иного тяжкого преступления, которые должны быть подтверждены заключением Верховного суда и Конституционного суда о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения.

На основании этого решение принимает Совет Федерации. По действовавшему до сих пор законодательству обвинение против экс-президента выдвигал СК РФ в случае возбуждения дела по факту совершения тяжкого преступления в период исполнения полномочий.

Далее вопрос рассматривается в Совфеде. На основании обвинений верхняя палата парламента может принять решение о снятии неприкосновенности.

Согласно документу, бывший глава государства имеет неприкосновенность, его не могут привлечь к уголовной или административной ответственности, а также задержать, арестовать, подвергнуть обыску, допросу или личному досмотру. Действие этой нормы распространяется на занимаемые им жилые и служебные помещения, транспорт, средства связи, документы и багаж, а также на его переписку.

Ранее документ приняли в Госдуме и Совфеде.

Также глава государства подписал закон о праве экс-президента претендовать на пожизненное место сенатора. Согласно документу, правом на пожизненную квоту в Совфеде можно воспользоваться только один раз. Для этого бывший президент обязан подать заявление в верхнюю палату парламента с приложением необходимых документов. На это отводится три месяца с момента окончания полномочий главы государства.