Совфед одобрил закон о гарантиях неприкосновенности для экс-президентов

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Совет Федерации одобрил закон, усиливающий гарантии неприкосновенности для бывших президентов РФ.
В документе указано, что для процедуры снятия неприкосновенности с экс-главы государства Госдума должна будет выдвинуть ему обвинения в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления, которые должны быть подтверждены заключением Верховного суда и Конституционного суда о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения.
Далее вопрос рассматривается в Совете Федерации. На основании обвинений верхняя палата парламента может принять решение о снятии неприкосновенности.
Согласно закону, прекративший исполнение своих полномочий президент обладает неприкосновенностью, его не могут привлечь к уголовной или административной ответственности, а также задержать, арестовать, подвергнуть обыску, допросу или личному досмотру. Действие этой нормы распространяется на занимаемые им жилые и служебные помещения, используемые им транспортные средства, средства связи, принадлежащие ему документы и багаж, на его переписку.
Ранее документ о гарантиях неприкосновенности для бывших президентов РФ приняли в Госдуме.
В среду, 16 декабря, Совет Федерации одобрил закон о праве экс-президентов стать пожизненными сенаторами. Решение по этому вопросу можно принять только один раз.
️Госдума приняла закон о гарантиях неприкосновенности экс-президенту и его семье
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