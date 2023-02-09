Песков ответил на слова Байдена о том, что Путин потерял Украину

Фото: kremlin.ru

Москва по-прежнему остается уверенной в успехе специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Пресс-секретарь президента, комментируя слова президента США Джо Байдена о том, что Владимир Путин "уже потерял Украину", указал на отсутствие каких-то поводов для сомнений.

"Господин Байден не учитывает беспрецедентный уровень консолидации общества вокруг Путина", – добавил Песков.

По его мнению, в этом и заключается залог успеха.

Ранее американский лидер заявил, что президент России уже потерял Украину. По его словам, Путин рассчитывал на распад НАТО. Президент России якобы надеялся, что Альянс испугается действий Вооруженных сил РФ и что русскоязычные украинцы будут приветствовать военных.

Однако, добавил Байден, ничего из этого не произошло. Он также выразил мнение, что Путин "ни за что не сможет с этим справиться".



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