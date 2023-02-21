11:39Политика
Песков предположил, что большая часть послания Путина будет посвящена оценке причин СВО
Фото: kremlin.ru
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков предположил, что большая часть послания Владимира Путина Федеральному собранию будет посвящена оценке причин и неизбежности СВО на Украине.
"Конечно же, оно будет посвящено году истекшему, 2022 году, году, который был ознаменован началом специальной военной операции", – сказал он в эфире Первого канала.
По словам пресс-секретаря президента России, Путин отметит предопределенность и необходимость специальной военной операции с точки зрения национальных интересов РФ.
Кроме того, президент России оценит ситуацию в экономике и видение движения вперед в экономическом плане, добавил Песков.
Представитель Кремля заявил, что послание будут обсуждать во всех странах.
"Сегодняшнее выступление Владимира Путина будут внимательно изучать во всем мире", – сказал Песков.
Ранее сообщалось, что Путин 21 февраля обратится с посланием к Федеральному собранию. Мероприятие начнется в Гостином дворе в 12:00.
Согласно запланированной эфирной сетке российских телеканалов, послание президента РФ парламенту продлится около часа. В 13:00 на Первом канале, "Россия 1" и НТВ начнутся другие программы.
Песков также отметил, что иностранных гостей не приглашали. На оглашении будут присутствовать парламентарии и участники специальной военной операции на Украине.
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