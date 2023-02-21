Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Владимир Путин 21 февраля обратится с посланием к Федеральному собранию. Мероприятие начнется в Гостином дворе в 12:00.

Глава государства затронет тему специальной военной операции, а также расскажет о текущей обстановке в экономике и социальной области. Помимо этого, Путин затронет темы внутренней и внешней политики. Мероприятие пройдет в традиционном формате, зафиксированном в Конституции РФ.

Согласно запланированной эфирной сетке российских телеканалов, послание президента РФ парламенту продлится около часа. Однако пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что заложенное на речь главы государства время – формальность. В 2000 году президент выступал перед палатами парламента менее часа, а самым продолжительным стало обращение в 2018 году – около двух часов.

На мероприятии не будут присутствовать гости из-за рубежа. Его посетят парламентарии и участники специальной военной операции на Украине.

Песков предупредил, что Владимира Путина надежно защитят от вирусов во время оглашения послания парламенту.

В свою очередь, депутат Госдумы Денис Парфенов заявил, что 14 февраля представители нижней палаты парламента сдали первые тесты на коронавирус. Из 370 тестов 15 были положительными.



Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию в полдень 21 февраля

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