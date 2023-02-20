Бизнес-омбудсмен поделился ожиданиями от послания Путина

Фото: РИА Новости/Михаил Метцель/POOL

Предпринимательское сообщество рассчитывает услышать в послании президента России Владимира Путина Федеральному собранию сигналы о том, какого участия в решении социальных и экономических вопросов ждет власть. Компании желают получить больше свободы, сообщили РИА Новости представители бизнеса.

"Бизнес ждет от послания президента объявления курса на свободу предпринимательства. Важно не только сохранять базовые условия – то же налогообложение, но и снимать все новые регуляторные барьеры. Например, продлить мораторий на проверки на бессрочной основе", – указал бизнес-омбудсмен Борис Титов.

По мнению главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, следует поднимать тему развития экономики.

"Я думаю, что надо больше говорить не о спецоперации, это результат, который уже есть, а о развитии экономики, социальной сферы. Понятно, будет разговор о новых территориях, об изменившемся мире, но все-таки главное – это экономика и на фоне экономики – развитие социальной сферы", – сказал он.

Партнер налоговой практики Вадим Егулемов уверен, что послание окажется отправной точкой для изменений в налоговой системе. Он полагает, что это видно из информационного шума вокруг дефицита бюджета страны.

Послание президента Федеральному собранию состоится 21 февраля в Гостином дворе. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что глава государства, в том числе затронет тему текущей обстановки в экономике и соцсфере.

Ранее говорилось, что российские власти обсуждают вопрос разового сбора с компаний с прибылью выше одного миллиарда рублей за последние 2 года. При этом вопрос о том, из какого показателя будет рассчитан сбор – чистой или доналоговой прибыли, – остается под вопросом.

Москва выделила гранты малым и средним предприятиям на покупку оборудования

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!