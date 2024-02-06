В Кремле не исключили, что Путин может обратиться к парламенту в конце февраля

Фото: kremlin.ru

Послание Владимира Путина Федеральному собранию может состояться в конце февраля – начале марта. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Мы не можем этого исключать", – отреагировал он на просьбу подтвердить ранее появившуюся информацию о дате оглашения послания президентом РФ.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Путин выступит с посланием Федеральному собранию между 23 февраля и 8 марта. Пока предположения о содержании самого послания делаются осторожно, так как российский лидер самостоятельно составляет этот текст.

До этого Песков заявил, что подготовка к посланию Путина Федеральному собранию уже ведется. Песков не стал уточнять, когда огласят дату послания. Он лишь сказал, что о сроках оглашения будут своевременно информировать.



Послание Путина к Федеральному собранию транслировали на медиафасадах по всей России