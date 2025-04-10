МИД РФ пообещал жесткий ответ на участие Японии в снабжении Киева

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РФ примет жесткие меры, если Япония сделает любые шаги по участию в снабжении Украины вооружением. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает "Газета.ру".

По словам дипломата, Япония сильнее втягивается в украинский конфликт.

"Хотели бы предупредить, что любые шаги Японии по участию в снабжении Украины вооружениями и военной техникой рассматриваются нами как однозначно враждебные", – сказала Захарова.

Представитель ведомства подчеркнула, что ответ РФ Токио ощутит сильно.

Ранее Захарова уже заявляла, что Москва проработает новые меры противодействия Японии из-за ее поддержки киевского режима. Тогда дипломат отмечала, что Токио продолжает враждебный курс, в том числе объявляет новые пакеты санкций и предоставляет Киеву вооружение.

Например, в январе текущего года японское правительство ввело 25-й пакет антироссийских санкций. Ограничения коснулись 11 физлиц, 51 юрлица, 3 банков РФ, нескольких десятков компаний. Из Японии в Россию запретили экспорт капсаицина и 335 видов товаров. После этого Москва пообещала ответ, но подчеркнула, что Россия не стремится "играть на публику" и избегает формального подхода по принципу "ответ ради ответа".

Позже РФ в качестве ответной меры на санкционную политику Токио закрыла въезд в страну девяти гражданам Японии, включая министра иностранных дел Такэси Ивая.

В свою очередь, глава японского ведомства возмутился этому и назвал такой шаг недопустимым. Политик напомнил, что изначальной причиной японских мер против России стала ситуация на Украине.

