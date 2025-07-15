Посол Акира: исход ситуации вокруг Украины определит судьбу Азии

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Исход ситуации вокруг Украины окажет значительное влияние на Восточную Азию. Об этом в интервью ТАСС сообщил посол Японии в Москве Акира Муто.

"Хочу напомнить, что в итоговом заявлении председателя саммита G7, прошедшего в июне в Канаде, была выражена поддержка усилиям президента (США Дональда. – Прим. ред.) Трампа по достижению справедливого и прочного мира на Украине", – сказал дипломат.

Он также процитировал японского премьер-министра Сигэру Исибу, который сказал, что безопасность Европы и Индо-Тихоокеанского региона неразделимы.

Ранее госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио заверил, что приоритетным вариантом прекращения украинского конфликта для Трампа по-прежнему являются переговоры.

При этом американский лидер пригрозил, что США введут импортные пошлины около 100% в отношении России и ее торговых партнеров, если через 50 дней Москва и Вашингтон не достигнут сделки по конфликту на Украине.