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Президент США Дональд Трамп в разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским не призывал его к ударам по Москве и Санкт-Петербургу, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт телеканалу Fox News.

Ранее газета Financial Times сообщила, что Трамп спрашивал Зеленского, может ли он нанести удары по Москве и Санкт-Петербургу. По мнению журналистов, таким образом американский лидер предполагал вынудить российское руководство сесть за стол переговоров.

"Financial Times печально известна тем, что широко вырывает слова из контекста, чтобы увеличить количество просмотров, поскольку их газета умирает", – отметила представитель Белого дома.

По словам Левитт, Трамп "просто задал вопрос, а не поощрял дальнейшие убийства". Она также отметила, что американский президент "неустанно работает" над завершением украинского конфликта.

Ранее Трамп заявил, что введет импортные пошлины в размере около 100% против РФ и ее партнеров, если через 50 дней Москва и Вашингтон не достигнут сделки по украинскому конфликту.

С точки зрения СМИ, данный ультиматум даст российской стороне стратегическое преимущество. Журналисты полагают, что Россия сможет укрепить свои позиции на фронте, сблизиться с КНР и КНДР, а также "оказать давление на европейские страны".

