19 мая, 15:21

Транспорт

Прокат электросамокатов запретили в Солнечногорске

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Запрет на прокат электросамокатов введен на всей территории подмосковного округа Солнечногорск. Постановление появилось на сайте администрации муниципалитета.

Уточняется, что запрещены будут движение, парковка и другие виды размещения арендных самокатов.

Ранее аренда электросамокатов была запрещена в подмосковных Люберцах. Запрет также действует в Дзержинском, Томилине, Краскове, Малаховке, Октябрьском, Островцах и Мирном.

После этого ограничения ввели в Раменском городском округе. Данное решение было принято в связи с частыми нарушениями правил парковки, отсутствия контроля со стороны операторов кикшеринга и прямой угрозы безопасности пешеходов.

Кроме того, работу средств индивидуальной мобильности (СИМ) запретили на территории подмосковных Котельников. Поводом стала неудовлетворительная работа операторов, а также неприспособленность улиц и дорог для электросамокатов. Аналогичные меры приняты в подмосковном городском округе Лобня.

