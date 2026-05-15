15 мая, 16:45

Российские каноисты Петров и Свинарев получили бронзу на этапе Кубка мира в Германии

Фото: РИА Новости/Нафис Сиразетдинов

Российские каноисты Захар Петров и Сергей Свинарев получили бронзовые медали на втором этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Соревнования проходят в немецком Бранденбурге.

Петров финишировал третьим на дистанции 1 000 метров с результатом 3 минуты 50,82 секунды. Первым стал чешский спортсмен Мартин Фукса, преодолевший дистанцию за 3 минуты 49,82 секунды. Второе место занял представитель Китая У Шэнюэ, уступивший победителю 0,99 секунды.

Свинарев завоевал бронзовую награду на дистанции 200 метров, пройдя ее за 39,09 секунды. Первым к финишу пришел Артур Гулиев из Узбекистана, который опередил россиянина на 0,65 секунды. Серебро выиграл испанец Пабло Грана, отставший от победителя на 0,19 секунды.

Этап Кубка мира в Бранденбурге завершится 17 мая. Спортсмены из России выступают на этих соревнованиях в нейтральном статусе.

Петрову 23 года. Он является пятикратным чемпионом мира. Свинареву 24 года, он завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира 2025 года.

Ранее сборная РФ по синхронному плаванию стала второй в технической программе команд на третьем этапе Кубка мира в китайском Сиане. Она набрала 297,0816 балла. Обошла россиянок команда из Китая, на третьем месте оказалась Япония.

