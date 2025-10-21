21 октября, 16:59Шоу-бизнес
Суд отправил под домашний арест бывших адвоката и юриста блогера Митрошиной
Суд в Москве отправил под домашний арест бывших адвоката Алису Волхову и юриста Ольгу Гольцеву, которые работали с блогером Александрой Митрошиной. Об этом сообщает Следственный комитет в своем телеграм-канале.
В отношении злоумышленниц возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном группой лиц в особо крупном размере.
По данным следствия, в 2023 году адвокат Волхова защищала Митрошину по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов. На стадии предварительного следствия она узнала о наличии у Митрошиной значительной суммы денежных средств.
В дальнейшем Волхова рассказала Митрошиной о якобы необходимости передать ей и ее подконтрольному лицу Гольцевой деньги для недопущения списания их налоговыми органами, а также решения различных вопросов с должностными лицами ФНС России. В результате Митрошина перевела женщинам не менее 41 миллиона рублей, деньгами они распорядились по своему усмотрению.
Фигурантки признали свою вину в полном объеме.
Митрошина была задержана в марте – она уклонилась от уплаты налогов в размере 127 миллионов рублей, легализовав эти средства через покупку недвижимости в Москве.
Позднее блогер пыталась скрыться от органов следствия. По уголовному делу ей грозит до 7 лет тюрьмы. Чертановский суд отправил Митрошину под домашний арест, который позже был продлен.
