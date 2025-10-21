Суд отправил под домашний арест бывших адвоката и юриста блогера Митрошиной

Фото: depositphotos/YGphoto

Суд в Москве отправил под домашний арест бывших адвоката Алису Волхову и юриста Ольгу Гольцеву, которые работали с блогером Александрой Митрошиной. Об этом сообщает Следственный комитет в своем телеграм-канале.

В отношении злоумышленниц возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном группой лиц в особо крупном размере.

По данным следствия, в 2023 году адвокат Волхова защищала Митрошину по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов. На стадии предварительного следствия она узнала о наличии у Митрошиной значительной суммы денежных средств.

В дальнейшем Волхова рассказала Митрошиной о якобы необходимости передать ей и ее подконтрольному лицу Гольцевой деньги для недопущения списания их налоговыми органами, а также решения различных вопросов с должностными лицами ФНС России. В результате Митрошина перевела женщинам не менее 41 миллиона рублей, деньгами они распорядились по своему усмотрению.

Фигурантки признали свою вину в полном объеме.

Митрошина была задержана в марте – она уклонилась от уплаты налогов в размере 127 миллионов рублей, легализовав эти средства через покупку недвижимости в Москве.

Позднее блогер пыталась скрыться от органов следствия. По уголовному делу ей грозит до 7 лет тюрьмы. Чертановский суд отправил Митрошину под домашний арест, который позже был продлен.