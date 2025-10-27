Блогер Митрошина потребовала взыскать с юристов почти 70 миллионов рублей

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Блогер Александра Митрошина потребовала взыскать с бывших адвоката Алисы Волховой и юриста Ольги Гольцевой 68,6 миллиона рублей, рассказал РИА Новости ее адвокат Михаил Мушаилов.

Он также сообщил, что Митрошина направила в Следственный комитет заявление о признании ее гражданским истцом в рамках уголовного дела.

По данным следствия, в 2023 году Волхова защищала блогера по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов. На стадии предварительного следствия стало известно, что Митрошина владеет значительной суммой денежных средств.

Позже адвокат заявила блогеру о якобы необходимости передать эти деньги ей и ее подконтрольному лицу Гольцевой, чтобы их не списали налоговые органы. Также юрист утверждала, что средства нужны для решения различных вопросов с должностными лицами ФНС России. В итоге блогер перевела Волховой и Гольцевой не менее 41 миллиона рублей, а деньгами они распорядились по своему усмотрению.

В отношении злоумышленниц возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном группой лиц в особо крупном размере. В настоящий момент они отправлены под домашний арест.

Сама Митрошина была задержана в марте этого года – она уклонилась от уплаты налогов в размере 127 миллионов рублей, легализовав эти средства через покупку недвижимости в Москве.

Позднее блогер пыталась скрыться от органов следствия. По уголовному делу ей грозит до 7 лет тюрьмы. Чертановский суд отправил Митрошину под домашний арест.

