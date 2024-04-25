25 апреля, 07:12Происшествия
Уровень реки Ишим в тюменском селе Абатское вырос на 2 метра за сутки
Фото: vk.com/abatskkoeadm
Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское Тюменской области увеличился за сутки на 202 сантиметра, достигнув отметки в 1 121 сантиметра. Об этом сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети "ВКонтакте".
На территории района подтоплено 11 придомовых территорий. Кроме того, в связи с выходом реки Ишим на пойму было подтоплено семь участков автодороги регионального значения.
Также отсутствует прямое сообщение с селом Назарово, деревнями Юрга и Черемшанка из-за подтопления низководного моста в районе населенного пункта Ощепково.
24 апреля губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что уровень воды в реке Ишим в районе Абатского села Тюменской области превысил критическую отметку.
Власти объявили эвакуацию жителей всех подверженных подтоплению населенных пунктов в Абатском районе, а также в трех населенных пунктах Упоровского района Тюменской области.
В Тюменской области объявлена эвакуация жителей Абатского района