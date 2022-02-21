Матвиенко заявила о необходимости принятия решения по ДНР и ЛНР

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

Владимир Путин должен принять решение о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, несмотря на угрозу введения новых санкций со стороны Запада, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

"Если признание Донецкой и Луганской республик разрешит эту проблему, это очевидно, значит, мы должны пойти на этот шаг. Конечно, угрозы санкциями – больно, неприятно. Время пришло, откладывать нельзя, нужно принимать решение", – сказала она на заседании Совбеза РФ в Кремле.

По словам Матвиенко, в течение последних лет Украина получила достаточное количество аргументов о необходимости выполнения Минских соглашений, однако все они были проигнорированы.

"Очевидно, это не входит в их планы, они этого не хотят и делать не будут", – сказала Матвиенко.

Председатель верхней палаты российского парламента отметила, что у России накопился значительный моральный долг по отношению к ДНР и ЛНР. По мнению Матвиенко, игнорирование тяжелого положения жителей Донбасса является антигуманным и аморальным.

"Не могу смотреть эти кадры, думаю, бедные женщины-старушки, которые плачут, дети учатся в подвалах в школе. Все мировое сообщество смотрит на это, прикрывая глаза. Невозможно после этого говорить о ценностях европейских", – заключила Матвиенко.

Ранее Владимир Путин заявил, что действия властей Украины показывают, что они не собираются выполнять положения Минских соглашений. По словам президента России, Киев уже неоднократно выпускал соответствующие публичные заявления на самом высшем государственном уровне.

