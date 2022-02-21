Путин выступит с телеобращением к гражданам России

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Владимир Путин выступит с обращением к россиянам по телевидению в понедельник, 21 февраля, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков РИА Новости.

По его словам, обращение главы государства ожидается в ближайшее время.

Всего с 2 000 года Владимир Путин выступал с обращением к гражданам России 18 раз, не считая новогодних и праздничных выступлений, пресс-конференций и прямых линий. Наибольшее количество обращений к россиянам – пять – президент РФ сделал в 2020 году. Все они были посвящены проблемам пандемии коронавируса.

Ранее Путин заявил, что примет решение по вопросу признания суверенитета Донецкой и Луганской народных республик 21 февраля. До этого президент выслушал мнения глав российских министерств ведомств по данному вопросу в рамках внеочередного заседания Совбеза РФ.

В ходе совещания выступили Михаил Мишустин, Сергей Лавров, Сергей Шойгу, а также представители ФСБ, СВР, МВД и Росгвардии. Своим мнением по данному вопросу также поделились зампредседателя и секретарь Совбеза Дмитрий Медведев и Николай Патрушев.

Обращение к Владимиру Путину о необходимости признания ДНР и ЛНР большинством голосов поддержали депутаты Государственной думы.

Проект обращения Госдумы к президенту РФ "О необходимости признания ДНР и ЛНР" был внесен на рассмотрение палаты 19 января. Авторами инициативы выступили депутаты КПРФ. По мнению парламентариев, признание республик Россией является обоснованным и морально оправданным решением, которое положило бы начало процессу международного признания этих стран.

