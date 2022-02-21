Евросоюз призвал Россию не признавать независимость ДНР и ЛНР

Фото: ТАСС/EPA/OLIVIER HOSLET

Европейский союз обратился к российским властям с призывом не признавать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. С соответствующим заявлением выступил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель

Он отметил, что члены Совета Евросоюза внимательно следили за ходом заседания Совбеза РФ. Боррель подчеркнул, что обсуждение вызвало в Брюсселе большую обеспокоенность.

"Мы понимаем, что финальное решение еще не принято. Мы призываем Владимира Путина соблюдать международное право и Минские соглашения и не признавать Луганскую и Донецкую народные республики", – приводит его слова ТАСС.

Ранее Путин заявил, что примет решение по вопросу признания суверенитета Донецкой и Луганской народных республик 21 февраля. До этого президент выслушал мнения глав российских министерств ведомств по данному вопросу в рамках внеочередного заседания Совбеза РФ.

В ходе совещания выступили Михаил Мишустин, Сергей Лавров, Сергей Шойгу, а также представители ФСБ, СВР, МВД и Росгвардии. Своим мнением по данному вопросу также поделились зампредседателя и секретарь Совбеза Дмитрий Медведев и Николай Патрушев.

