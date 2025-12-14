Фото: ТАСС/Александр Щербак

Президент Украины Владимир Зеленский пришел к власти с заявлениями о мире, однако он продолжил нарушать минские договоренности и стал приближать конфликт. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

"Стало очевидно, что никто не собирается (выполнять минские договоренности. – Прим. ред.)", – указал он.

Как отметил Песков, после этого начался заход специалистов НАТО на Украину и в органы власти, из-за чего появилась угроза для россиян, которые проживали на Украине. В результате все это стало триггером для начала спецоперации, пояснил пресс-секретарь президента РФ.

Он подчеркнул, что Европа играет в собственную игру на Украине, призвав создать определенную систему гарантий выполнения Киевом договоренностей по мирному урегулированию. При этом, по словам Пескова, Москву не устроит саботирование договоренностей после их подписания.

Он обратил внимание, что Россия ориентируется на Вашингтон, а не на Европу. Представитель Кремля также назвал решительной и реалистичной позицию США в вопросах урегулирования конфликта.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Москва пока не ознакомилась с инициативами Евросоюза и Украины по урегулированию конфликта. Однако, по его мнению, их вклад в достижение мира вряд ли будет конструктивным.

Ушаков также указал, что российская сторона резко возразит в случае, если в мирный план по урегулированию конфликта на Украине будут внесены неприемлемые для Москвы положения.

Кроме того, помощник президента отмечал, что Россия пока не видела откорректированные версии плана США по мирному урегулированию. Он допустил, что Москва может быть довольна не всеми пунктами исправленного документа.

