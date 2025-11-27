ФК "Динамо" вышел в полуфинал пути РПЛ Кубка России

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Московский футбольный клуб "Динамо" вышел в полуфинал пути РПЛ Кубка России.

В первом матче четвертьфинала Кубка России, который проходил в Санкт-Петербурге, победу над "Зенитом" одержала команда "Динамо" со счетом 3:1. Однако во второй встрече москвичи на домашней "ВТБ-Арене" проиграли петербургскому клубу со счетом 0:1. Единственный гол с пенальти забил полузащитник "Зенита" Андрей Мостовой.

Несмотря на проигрыш в последней игре, команда "Динамо" прошла в полуфинал по сумме двух игр. Теперь им предстоит сыграть с московским клубом "Спартак". Также в полуфинале пройдет матч между "Краснодаром" и ЦСКА.

"Зенит" во втором раунде четвертьфинала пути регионов встретится с калининградской "Балтикой". В рамках этого же этапа махачкалинское "Динамо" проведет матч с "Ростовом", а "Локомотив" сыграет с тульским "Арсеналом".

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА. Тогда на столичном стадионе "Лужники" московская команда сыграла с "Ростовом" в основное время вничью.

На 9-й минуте встречи полузащитник армейцев Иван Обляков забил гол, но его отменили после видеопросмотра. В серии пенальти ЦСКА был сильнее со счетом 4:3.