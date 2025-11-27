27 ноября, 23:00Спорт
ФК "Динамо" вышел в полуфинал пути РПЛ Кубка России
Фото: ТАСС/Софья Сандурская
Московский футбольный клуб "Динамо" вышел в полуфинал пути РПЛ Кубка России.
В первом матче четвертьфинала Кубка России, который проходил в Санкт-Петербурге, победу над "Зенитом" одержала команда "Динамо" со счетом 3:1. Однако во второй встрече москвичи на домашней "ВТБ-Арене" проиграли петербургскому клубу со счетом 0:1. Единственный гол с пенальти забил полузащитник "Зенита" Андрей Мостовой.
Несмотря на проигрыш в последней игре, команда "Динамо" прошла в полуфинал по сумме двух игр. Теперь им предстоит сыграть с московским клубом "Спартак". Также в полуфинале пройдет матч между "Краснодаром" и ЦСКА.
"Зенит" во втором раунде четвертьфинала пути регионов встретится с калининградской "Балтикой". В рамках этого же этапа махачкалинское "Динамо" проведет матч с "Ростовом", а "Локомотив" сыграет с тульским "Арсеналом".
Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА. Тогда на столичном стадионе "Лужники" московская команда сыграла с "Ростовом" в основное время вничью.
На 9-й минуте встречи полузащитник армейцев Иван Обляков забил гол, но его отменили после видеопросмотра. В серии пенальти ЦСКА был сильнее со счетом 4:3.
