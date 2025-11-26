Форма поиска по сайту

26 ноября, 23:05

Спорт

ФК "Спартак" вышел в полуфинал пути РПЛ Кубка России

Фото: телеграм-канал "ФК "Спартак-Москва"

Московский футбольный клуб "Спартак" одержал победу над "Локомотивом" и вышел в полуфинал пути Российской Премьер-лиги (РПЛ) Кубка России.

В первом матче четвертьфинала "Спартак" одержал победу со счетом 3:1. Ответная встреча, которая прошла на "РЖД-Арене", завершилась со счетом 3:2.

В первом тайме забил мяч полузащитник "Локомотива" Алексей Батраков, однако счет сравнял нападающий "Спартака" Манфред Угальде. Во второй части игры вывели московскую команду вперед португалец Жедсон Фернанде и аргентинец Пабло Солари. Отличился голом и игрок железнодорожников Николай Комличенко, реализовав в конце матча пенальти.

Соперник "Спартака" по полуфиналу пути РПЛ станет известен после встречи между московским "Динамо" и петербургским "Зенитом", которая пройдет 27 ноября в Москве. Первый матч команд завершился со счетом 3:1. "Локомотив" во втором раунде четвертьфинала пути регионов сыграет с тульским "Арсеналом".

Ранее московский футбольный клуб ЦСКА одержал победу над махачкалинским "Динамо" со счетом 2:1 и вышел в полуфинал пути РПЛ Кубка России. Первая встреча завершилась победой дагестанского клуба на своем поле со счетом 1:0.

В полуфинале пути РПЛ Кубка России ЦСКА сыграет с "Краснодаром". Махачкалинское "Динамо" во втором раунде четвертьфинала пути регионов проведет матч с "Ростовом", который со счетом 3:1 обыграл нижнекамский "Нефтехимик".

Дерби "Спартака" и ЦСКА завершилось дракой

