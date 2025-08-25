Форма поиска по сайту

Новости

25 августа, 21:30

Общество

"Московский патруль": в столице вырос спрос на "сувенирные водительские права"

По данным представителей молодежного парламента при Госдуме, в столице среди подростков вырос спрос на так называемые "сувенирные водительские права", которые внешне очень похожи на настоящие документы.

Юристы поясняют, что использование поддельных документов является уголовно наказуемым деянием и влечет за собой наказания вплоть до лишения свободы на срок до 1 года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

обществовидеоЕкатерина Лихоманова

