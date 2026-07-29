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29 июля, 19:39

Транспорт
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Эксперт Шапарин призвал убрать мини-электрокары с российских дорог

Опасная копия "Гелика"? Почему мини-электрокары представляют угрозу дорожному движению

Мини-электрокары, копирующие дизайн премиальных иномарок, появились на российских дорогах. Являются ли они доступной альтернативой дорогим авто или это опасная игрушка – в материале Москвы 24.

"Чайник вытащили – поставили на зарядку"

Фото: tiktok.com/overcookedbiriyani; johnnybravohno; samandmonica

В Сети активно обсуждают мини-электрокары, которые выглядят как копии известных иномарок: Mercedes‑Benz G‑класса (который еще известен как "Гелик"), Porsche, Toyota и Suzuki. Также высоким спросом пользуются квадроциклы: их максимальная скорость достигает 50 километров в час, а масса превышает 300 килограммов. Для управления этими видами транспорта достаточно иметь водительские права категории М, которые можно получить с 16 лет.

Руководитель по производству и продаже трискутеров Дмитрий Макеев рассказал телеканалу Москва 24, что зарядить такую машину можно от бытовой розетки.

"Чайник вытащили, поставили его на зарядку. Мы просчитали, что стоимость 100 километров пути составляет всего 20 рублей. За стоимость чашки кофе можно проехать до Крыма", – отметил специалист.

Мнение пользователей в соцсетях разделились, при этом многие из них оценили такую альтернативу авто позитивно.

"Может более логично сделать под это отдельную категорию B? Такой транспорт намного экологичнее и намного дешевле для передвижения. Категория М требует знания ПДД", – выразил свое мнение один из пользователей.

Еще круче, если бы их допускали на полугородские и городские магистрали. И движение по городу подразумевает движение не более 60 километров в час. И ввод такого транспорта, возможно, решит проблему со старыми и более опасными "Жигулями", которые люди покупают при отсутствии альтернатив.
пользователь Сети

Однако многие опасаются, что в случае, если подростки смогут выезжать на дороги общего пользования, возникнет риск аварийной ситуации.

В свою очередь, член Общественного совета при министерстве транспорта РФ Юлия Манн в беседе с телеканалом отметила необходимость контроля за такими заменителями премиальных авто.

"Транспортным средством считаются те двигатели, которые больше 4 кВт и развивают скорость больше 50 километров в час. Я думаю, что этот порог нужно снизить, чтобы не допускать появления подобного вида транспорта на дорогах", – сказала она.

"Попытка выделиться"

Фото: facebook.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/mecum_auctions

По мнению вице‑президента Национального автомобильного союза (НАС) Антона Шапарина, на дорогах появляются совершенно небезопасные транспортные средства, не отвечающие никаким требованиям законодательства.

"Каким-то образом их привозят в Россию в обход. Классифицировать такой автомобиль невозможно – это ни машина, ни квадроцикл. Поэтому происходящее – попытки выделиться всеми доступными способами", – сказал эксперт Москве 24.

По его мнению, наиболее рациональный способ борьбы с подобным транспортом – пропускать его исключительно после прохождения системы сертификации. Причина в том, что они не соответствуют требованиям действующих технических регламентов.

Несовершеннолетние могут управлять такими транспортными средствами, если продавцы заявляют права категории M, что создает опасность на дорогах общего пользования. Риски, что такие ТС появятся в избыточном количестве, есть, требуется усиление контроля со стороны Госавтоинспекции и Федеральной таможенной службы.
Антон Шапарин
вице‑президент НАС

Независимый автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с Москвой 24 также призвал разобраться, подпадают ли мини-электрокары под категории, установленные техрегламентом Таможенного союза.

"Есл и по техническим характеристикам они вписываются в категорию L6 или L7 (легкие или тяжелые квадроциклы. – Прим. ред.), то соответствуют категориям B1 или A1 с отметкой об автомобильной посадке (наличие руля, автомобильного кресла, педалей. – Прим. ред.), обозначаемой в водительском удостоверении отметкой AS. Те, у кого есть такие документы, могут ими управлять", – пояснил он.

Если транспортное средство относится к категории A1 либо является квадроциклом и уже прошло процедуру регистрации, владелец может приступать к его эксплуатации, добавил Попов.

"Что касается подростков – категория A1 официально разрешена с 16 лет, если это квадроцикл и есть отметка об автомобильном руле. Но это недоработка законодательства, потому что такие правила принимались в 1970-х годах, когда уровень автомобилизации был другим", – добавил эксперт.

Если транспортное средство не подпадает под техрегламент Таможенного союза, то оно неизвестной природы. В России говорили о введении запрета на движение по автомобильным дорогам общего пользования любых ТС, не описанных в техрегламенте. Если такое положение вступит в силу, тогда им просто не будет места.
Дмитрий Попов
независимый автоэксперт

Однако, когда транспорт подпадает под все регламенты, он может выезжать на дороги общего пользования. Проблема в том, что, даже если он не вписывается в эти требования, как такового запрета на их движение нет, подчеркнул специалист.

В то же время, по мнению Попова, на дорожной обстановке в городе, особенно в мегаполисе, это практически не отразится: из‑за плотного трафика разогнаться на мини-электрокаре равно не получится. Поездки по трассе же маловероятны: запаса хода аккумулятора для длительных маршрутов просто недостаточно, заключил он.

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Зудакова Татьяна

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