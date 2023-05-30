Россиянам рассказали, как избежать раздела автомобиля при разводе

Фото: 123RF/4pmproduction

Чтобы оградить автомобиль от процедуры раздела имущества, следует заключить брачный договор, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на адвоката автомобильного движения "Свобода выбора" Сергея Радько.

"Единственный вариант сохранить машину – заключить брачный договор, в котором прописать, что автомобиль остается жене или мужу, если он зарегистрирован на кого-то из них. Если автомобиль куплен в браке, то это совместное имущество, которое должно быть разделено", – сказал Радько.

При этом брачный договор можно также использовать, чтобы определить судьбу не только уже имеющегося имущества, но и того, которое появится в будущем, объяснил эксперт.

Если автомобиль куплен одним из супругов до брака, он будет считаться его собственностью. Исключением будут являться случаи, когда машину значительно улучшили в процессе брака за счет общих средств, уточнил адвокат.

Вместе с тем, если при покупке машину зарегистрировать на родственника, то она не будет считать совместно нажитым имуществом, так как не принадлежит ни мужу ни жене.

Ранее адвокат рассказала, что в брачном договоре нельзя указать наказание за измену, график выгула домашних животных или уборки дома. Если супруги внесут запрещенные пункты в договор, то документ не заверит ни один нотариус, подчеркнула эксперт.

При этом, как уточнила юрист, супруги могут установить режим совместной, долевой или раздельной собственности на все имущество и его отдельные виды.