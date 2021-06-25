Россияне рассказали о своем отношении к брачному контракту

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37% граждан РФ считают брачный контракт необходимым для вступления в брак. А среди россиян в возрасте 25–34 лет с этим мнением согласны почти половина опрошенных (43%). Такие результаты показал опрос исследовательского центра портала SuperJob.ru, сообщает "Интерфакс".

Также исследование показало, что среди российских женщин идея составления брачного контракта популярнее, чем среди мужчин: 42% и 35% респондентов соответственно. Также из опрошенных граждан, не состоявших ранее в браке, 46% предпочли бы заключить контракт.

Мотивы составить документ у всех участников опроса разные:

40% считают попытку цивилизованно выстроить супружеские отношения;

19% полагают, что все дело в неуверенности в своем партнере;

18% связывают этот процесс с материальной выгодой;

5% усматривают в этом следование западной моде

7% видят некую иную причину

11% не знают, чем можно объяснить стремление подписать договора

Тем не менее почти треть россиян (29%) ответили, что брачный контракт не нужен. Среди разделяющих это мнение женщин оказалось почти в два раза меньше, чем мужчин – 19% и 35% респондентов соответственно. Кроме того, по результатам исследования, 18% опрошенных, ни разу не состоявших в браке, также уверены в ненужности брачного контракта.

Затруднились ответить на вопросы исследования 34% сограждан.

В опросе, который проводился с 17 по 22 июня 2021 года в 344 населенных пунктах РФ всех федеральных округов, приняли участие 1600 респондентов в возрасте от 18 лет и представляющих экономически активное население России.

Ранее была названа сумма, которую россияне хотели бы получать в качестве безусловного дохода.

