Россияне рассказали о своем отношении к брачному контракту

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37% граждан РФ считают брачный контракт необходимым для вступления в брак. А среди россиян в возрасте 25–34 лет с этим мнением согласны почти половина опрошенных (43%). Такие результаты показал опрос исследовательского центра портала SuperJob.ru, сообщает "Интерфакс".
Также исследование показало, что среди российских женщин идея составления брачного контракта популярнее, чем среди мужчин: 42% и 35% респондентов соответственно. Также из опрошенных граждан, не состоявших ранее в браке, 46% предпочли бы заключить контракт.
Мотивы составить документ у всех участников опроса разные:
Затруднились ответить на вопросы исследования 34% сограждан.
В опросе, который проводился с 17 по 22 июня 2021 года в 344 населенных пунктах РФ всех федеральных округов, приняли участие 1600 респондентов в возрасте от 18 лет и представляющих экономически активное население России.
Ранее была названа сумма, которую россияне хотели бы получать в качестве безусловного дохода.
Треть россиян не была в отпуске дольше двух лет
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