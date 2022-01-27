Юрист назвала запрещенные в брачном договоре пункты

Фото: depositphotos/belchonock
Действующий в России закон не допускает внесения в брачный договор связанных с личными отношениями супругов условий. Об этом сообщает "Мослента" со ссылкой на эксперта по гражданским делам Яну Пехоркину.
Она отметила, что, согласно статье 42 Семейного кодекса, супруги могут установить режим совместной, долевой или раздельной собственности на все имущество и его отдельные виды. Кроме того, пара может определить способ участия в доходах друг друга и порядок расходов.
При этом в брачном договоре нельзя указать наказание за измену, график выгула домашних животных или уборки дома.
"Также брачное соглашение в России не касается вопроса об определении места жительства и обеспечения детей в случае развода супругов", – рассказала Пехоркина.
Она отметила, что если супруги внесут запрещенные пункты в договор, то документ не заверит ни один нотариус.
Ранее сообщалось, что 37% граждан РФ считают брачный контракт необходимым для вступления в брак. А среди россиян в возрасте 25–34 лет с этим мнением согласны почти половина опрошенных (43%).
Также исследование показало, что среди российских женщин идея составления брачного контракта популярнее, чем среди мужчин: 42 и 35% респондентов соответственно.
ВЦИОМ выяснил отношение россиян к браку и созданию семьи
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: