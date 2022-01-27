Юрист назвала запрещенные в брачном договоре пункты

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Действующий в России закон не допускает внесения в брачный договор связанных с личными отношениями супругов условий. Об этом сообщает "Мослента" со ссылкой на эксперта по гражданским делам Яну Пехоркину.

Она отметила, что, согласно статье 42 Семейного кодекса, супруги могут установить режим совместной, долевой или раздельной собственности на все имущество и его отдельные виды. Кроме того, пара может определить способ участия в доходах друг друга и порядок расходов.

При этом в брачном договоре нельзя указать наказание за измену, график выгула домашних животных или уборки дома.

"Также брачное соглашение в России не касается вопроса об определении места жительства и обеспечения детей в случае развода супругов", – рассказала Пехоркина.

Она отметила, что если супруги внесут запрещенные пункты в договор, то документ не заверит ни один нотариус.

Ранее сообщалось, что 37% граждан РФ считают брачный контракт необходимым для вступления в брак. А среди россиян в возрасте 25–34 лет с этим мнением согласны почти половина опрошенных (43%).

Также исследование показало, что среди российских женщин идея составления брачного контракта популярнее, чем среди мужчин: 42 и 35% респондентов соответственно.

