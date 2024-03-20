В РФ поддержали проект об обязательной проверке нотариусами всех сделок с наследством

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Российский кабмин поддержал поправки в законодательство, предлагающие обязать нотариусов проверять каждую сделку, которая касается наследства. Об этом сообщает газета "Известия".

В настоящий момент нотариусы могут не запрашивать подтверждающие документы из органов ЗАГС по вопросу наследства. Новые поправки обяжут юристов перепроверять каждый документ.

Авторы проекта выступили с идеей наделить нотариусов полномочиями получать сведения от органов ЗАГС и вносить их в список тех, кому можно эту информацию перенаправлять.

В пояснительной записке к инициативе говорится, что законопроект был предложен в целях усиления мер борьбы с мошенничеством. Авторы заявили, что нововведения помогут увеличить жилищный фонд в регионах и уменьшить очереди людей, которые нуждаются в улучшении жилищных условий.

Кроме того, говорится в пояснительной записке, мера позволит защитить интересы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения взрослых.

Ранее депутат ГД Иван Сухарев предложил освободить студентов и военнослужащих срочной службы от уплаты пошлины за выдачу свидетельства о праве на наследство. Такое обращение он направил на имя главы Минтруда РФ Антона Котякова. Со слов парламентария, указанные категории лиц, как правило, не осуществляют трудовую деятельность, а значит, не способны оплатить налог на имущество по наследству.

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